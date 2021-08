Así ha sido el primer año de Katy Perry y Orlando Bloom con su hija Daisy

ESTADOS UNIDOS.- Ha pasado un año desde la llegada de la hija del actor Orlando Bloom y la cantante Katy Perry, a la que llamaron Daisy. Desde ese día la vida de los artistas ha dado un giro de 360 grados.

El romance de Katy Perry con su prometido Orlando Bloom ha iluminado el panorama de las relaciones de celebridades durante la mayor parte de sus cinco años juntos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Y con el paso del tiempo incluso construyeron su versión de lo que es una familia moderna, pero ahora incluyendo a su pequeña hija Daisy Dov Bloom.

Pero Daisy no es la única nuevo miembro en esta relación, pues las celebridades han dejado ver a sus seguidores la buena relación que llevan con la ex pareja de Bloom, Miranda Kerr, su hijo Flynn, el esposo de Kerr, Evan Spiegel, y sus dos hijos, Hart y Myles.

Nuevas prioridades como padres

El pasado 26 de agosto fue el primer aniversario de Daisy, y es seguro decir que su vida ha sido maravillosa y llena de amor. Al menos así lo han mostrado sus padres, quienes han disfrutado de 12 meses de mucha diversión, los primeros meses lo pasaron en Santa Bárbara, pero hace poco se aventuraron a visitar las costas de Italia, durante el mes de julio.

Sin embargo, en medio de sus apretadas agendas, tanto Perry como Bloom han adoptado una postura firme sobre la importancia de los horarios.

"Hay menos ansiedad y más presencia", le explicó Bloom al Sunday Times en marzo cuando se le preguntó cómo estaba disfrutando de la paternidad en esta segunda ronda.

"Soy Capricornio, así que anhelo la rutina. Afortunadamente, a mi pareja también le gusto eso", agregó Bloom. Por su parte Perry no puede negar que se derrite ante la presencia de su hija.

Katy Perry en su mejor papel

"Ella cambió mi vida y aún sigue cambiando vida. Creo que te das cuenta de que cuando te conviertes en madre... Solo tienes que concentrarte en ser madre. Y no es porque no ames a otras personas, no es por nada que solo quieres ser una gran mamá", expresó Perry durante una transmisión de Instagram Live.

Y a pesar de este tipo de sacrificio y las cosas que se han quedado en camino, ella recomienda la maternidad 100 por ciento a cualquier interesada.

"La vida no podría ser mejor y me siento muy agradecida de ser madre de una niña maravillosa y hermosa y de tener este trabajo. Estoy bendecida", declaró Katy Perry vía Daily Pop a E! News.

Daisy hace sus primeras gracias