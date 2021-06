Kate Winslet se rebela contra "la industria de la belleza" para la serie Mare of Easttown de HBO

CIUDAD DE MÉXICO. - Kate Winslet, reconocida actriz británica de cine, televisión y teatro, exigió que cara y su cuerpo no tuvieran ningún “retoque” en el cartel promocional de la nueva serie de HBO “Mare of Easttown”, a pesar de la resistencia del equipo de publicidad, aseguran los medios estadounidenses.

La actriz ha declarado recientemente que tuvo que pedirle al equipo en dos ocasiones que cambiaran el poster promocional, pues Kate reclamó sus “patas de gallo” al negarse a que fueran eliminadas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Ellos me decían ´no puedes´ y yo les respondía ´gente, sé cuántas arrugas tienen mis ojos, por favor pónganlas de nuevo”, aseguró Winslet en entrevista con The New York Times.





Kate Winslet pidió que no le hicieran “retoques”



En la entrevista, la actriz explicó que devolvió el cartel promocional al departamento gráfico en dos ocasiones, hasta que se aseguró de que su rostro no estuviera “retocado en exceso”.



Además, se ha informado que, durante el rodaje, Kate también impidió que el director, Craig Zobel, modificara por ordenador el cuerpo de la actriz en una escena sexual, pues según los medios, el director observó “peso de más en la barriga” de la actriz.



“Ni se te ocurra”, fue la respuesta de la intérprete británica. Sobre su personaje en la serie, Winslet además pidió al equipo de iluminación que se colocaran de una forma que “no favoreciera su rostro”, declaró la actriz.



Supongo que por eso la gente ha conectado con este personaje de la manera en que lo ha hecho. Porque claramente no hay filtros. Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro propios de su edad, su vida y el lugar del que viene”, confesó la actriz de 46 años.

“Mare of Easttown”



Mare of Easttown es una miniserie estadounidense de drama y misterio creada por Brad Ingelsby y estrenada el 18 de abril de 2021 por HBO. La serie cuenta con la actuación de Kate Winslet, Julianne Nicholson, Jean Smart, Evan Peters, Guy Pearce, entre otros artistas destacados.



La serie sigue a una detective de una pequeña ciudad de Pensilvania que investiga un asesinato local en un momento en que su propia vida se desmorona a su alrededor, asegura la reseña oficial.



Mare of Easttown ha recibido críticas positivas hasta el momento e incluso algunos internautas la han catalogado como la “mejor del 2021”.