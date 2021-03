Kate Winslet se molestó porque la prensa le ha preguntado más sobre las escenas de amor lésbico que hizo en “Ammonite”, que en cualquiera de sus personajes heterosexuales

CIUDAD DE MÉXICO.- Kate Winslet se mostró molesta en una entrevista que otorgó al portal Digital Spy, cuando los reporteros la cuestionaban más de lo usual, sobre el beso que le dio a una de sus compañeras actrices en la película “Ammonite”.

De acuerdo a una publicación del Daily Mail, Kate interpretó a la paleontóloga “Mary Anning” en la película dirigida por Francis Lee, donde sostiene una relación secreta con “Charlotte Murchison”, interpretada por Saoirse Ronan.

La ganadora del óscar dijo que siente una especie de deber de servir a su personaje de Mary Anning y su historia, ya que el filme se trata de su vida y sus logros notables que fueron olvidados, desconocidos, reapropiados por los hombres y arrebatados injustamente.

Pero al parecer los periodistas la cuestionaron sobre las escenas lésbicas que realizó en el filme, a lo que la actriz de inmediato respondió sin tapujos.

Oh, Dios, déjame ver, aléjate de hablar sobre las escenas de sexo y vuelve a eso! Lo que definitivamente encontré realmente sorprendente es que la gente parece hablar sobre las escenas de amor en la película de una manera mucho más centrada, porque son dos mujeres y les digo, con la mano en el corazón, nunca me han hecho el mismo volumen de preguntas sobre escenas de amor de naturaleza heterosexual, de las cuales he filmado muchas en mi vida. Y para mí, eso para mí, eso es una conversación”, expresó.