Kate Beckinsale regresa a la pantalla grande y desata su furia con "Jolt"

LOS ÁNGELES, California. – La actriz y modelo británica, Kate Beckinsale, conocida por su papel de Selene en la saga “Underworld”, ha regresado al cine con una nueva película de comedia / acción, misma que se titula “Jolt”.



“Jolt” que fue estrenada el 23 de julio por Amazon Prime Video, fue dirigida por Tanya Wexler y escrita por Scott Washa. Además, cuenta con la participación especial de Susan Sarandon, ganadora del Premio Óscar y Stanley Tucci.

La historia sigue a Lindy (Beckinsale), que bajo una fachada sarcástica y simpática oculta un doloroso desorden neuronal que le provoca sorpresivos y violentos ataques de ira que sólo puede frenar ella misma al darse una descarga eléctrica con un dispositivo tecnológico.



Detalles sobre la cinta



Debido a ello, la protagonista opta por aislarse y tiene problemas para “relacionarse” con la sociedad, pero luego de que conoce a Justin (Jai Courtney), su vida dará un giro ya que comienza a tener sentimientos por él, pero estos se volverán en ira al encontrarlo asesinado tiempo después, resume la sinopsis de la película.



Desconsolada y enfurecida, se embarca en una misión de venganza para encontrar al asesino de Justin, mientras es perseguida por la policía como principal sospechosa del crimen”, agregan en la reseña.



Dentro del elenco de “Jolt” se encuentran actores de renombre internacional como Bobby Cannavale, Laverne Cox, David Bradley, Ori Pfeffer, Susan Sarandon, Stanley Tucci entre otros. Por su parte, la fotografía principal comenzó en julio de 2019, y tuvo lugar en Bulgaria y distintas ciudades del Reino Unido.



La película ya tiene crítica y calificación, pues recibió un 35% de aceptación en Rotten Tomatoes. Sobre “Jolt”, el crítico Bob Strauss de The San Francisco Chronicle señaló: “Si bien, no siempre es tan nítida como podría ser, la energía en la película nunca flaquea, y definitivamente hay partes divertidas”, por su parte, Calum Marsh de The New York Times la calificó como “aburrida y predecible”.