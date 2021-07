Amazon Prime lanzaría en octubre la serie de “Sé lo que hicieron el verano pasado”

MÉXICO.- La famosa cinta de “I Know What You Did Last Summer” podría llegar a la pantalla chica en octubre del presente año, según informa el portal de Boody Disgusting. Esto debido a que Amazon Prime Video aceptó el proyecto durante el año pasado, aunque no se han revelado más detalles al respecto salvo por el hecho de confirmar con la producción de James Wan.

Según el portal, Sarah Goldman, showrunner de la serie, confirmó que sería un programa lleno de sangre y violencia el cual contaría con ocho episodios donde los adolescentes no únicamente huyen del acosador, sino que la trama profundizará en las relaciones y problemas familiares de cada personaje. Además, Goldman aseguró que el verdadero misterio estaría más relacionado a conocer a los protagonistas que al acosador.

“I Know What You Did Last Summer”

La película de 1997 está basada en la novela escrita por Lois Duncan, y protagonizada por Jennifer Love, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze JR., y Ryan Phillippe, quienes protagonizaron uno de los films más famosos.

La historia se basa en los chicos adolescentes que celebran su graduación de la preparatoria con el plan de tener una noche de fiesta antes de la universidad, pero las cosas se salen de control cuando, entre alcohol y diversión, los amigos atropellan a un hombre y arrojan su cuerpo al mar.

Un año después, los jóvenes comienzan a ser acosados por un asesino que se encargará de recordarles el “accidente” automovilístico del que fueron responsables.