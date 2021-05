Karla Díaz niega agresión a los medios durante su boda en Valle de Bravo

CIUDAD DE MÉXICO.- Karla Díaz negó haber vendido la exclusiva de su boda con Daniel Dayz en Valle de Bravo, luego de darse a conocer que hubo un zafarrancho con los reporteros que llegaron al lugar en ese día tan especial.

Durante la conferencia de los 90’s Pop Tour, la cantante aseguró que las diferencias con la prensa se debieron al estrés que tanto ella como su ahora esposo tenían por el evento.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Teníamos muchos días de mucho estrés porque como bien saben organizar una boda es todo un tema, queríamos algo muy íntimo, fue civil, no me he casado por la religiosa, ya los invitaré cuando suceda”, dijo Karla en primera instancia.

Posteriormente, la integrante del grupo JNS reveló que parte del mal trato que recibieron los medios de comunicación fue debido a que los dueños del lugar donde se efectuó la boda estaban en contra de que hubiera mucha gente por las medidas sanitarias que deben llevar en sus eventos.

“La idea es que la gente del lugar, del rancho, estaban un poco incómodos por tener a tanta gente, por el tema de lo que estamos viviendo, pandemia, entonces realmente fue la persona que mandó retirar a los medios”, explicó.

Finalmente, Díaz defendió a su pareja y aseguró que él no tuvo nada que ver en esta controversia.

“Dany obviamente, pues ustedes lo conocen, es un tipazo, no sé si igual volteó porque venía estresado y lo agarraron ahí, pero gracias por haber estado y por supuesto estarán invitados a la boda religiosa próximamente”.