Karely Ruiz confiesa que los hombres no la invitan a salir por miedo, pero que las mujeres se le acercan 'solitas'

MÉXICO.- Karely Ruiz no solo es la estrella de OnlyFans, sino una de las influencers mexicanas que actualmente tiene más seguidores, por lo que sus publicaciones e historias constantemente dan de qué hablar.

Recientemente, Karely realizó una “noche de confesiones” en sus historias de Instagram y reveló que muchos hombres no se acercan a ella y no la invitan a salir por “miedo”.

Sin duda, esta confesión llamó la atención, ya que cualquiera pensaría que la joven podría salir o relacionarse con quien quisiera por su atractivo.

“¿Será? Me pasa mucho que en los antros no se me acercan los hombres por miedo o no sé por qué, uno que quiere ligar aaaaa pero las mujeres sí, solitas llegan”, respondió Karely.