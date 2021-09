Kanye West da “Unfollow” a Kim Kardashian en Instagram durante proceso de divorcio

ESTADOS UNIDOS.- En los seis meses transcurridos desde la presentación de divorcio de la estrella de reality, Kim Kardashian, el rapero Kanye West ha seguido manteniéndose al día con ella en la aplicación, pero a partir del lunes, ella ya no es una de las 12 cuentas que sigue.

West, de 44 años, dejó de seguir a Kardashian , de 40, y a sus hermanas en Twitter en junio. Y Aunque el portal especializado en espectáculos “Page Six” dio la noticia de la ruptura de la artista de "Donda" y la ex alumna de "Keeping Up With the Kardashians" en enero, la pareja lo hizo oficial al ir a la corte un mes después. La pareja separada comparte cuatro hijos: North, 8, Saint, 5, Chicago, 3 y Psalm, 2.

West confesó haber sido infiel durante su unión de siete años en su nueva canción "Hurricane". "Aquí voy actuando demasiado rico / Aquí voy con una chica nueva / Y sé cuál es la verdad / Todavía jugando después de dos niños / Es mucho para digerir cuando tu vida siempre está en movimiento", rapeó.

Kanye West y Kim Kardashian.

Kanye confiesa todo por medio de la música

Una fuente cercana a la pareja, dijo al portal de espectáculos antes mencionado, que después del lanzamiento de la canción en agosto, Kanye de algún modo dio su testimonio de todo lo que hizo mal y así asumió la responsabilidad por la ruptura de su matrimonio.

"Si miras más de cerca la letra, se está refiriendo a su infidelidad durante su matrimonio con Kim, incluso después de tener dos hijos", dijo la fuente.

La canción también aludía a West evitando su mansión matrimonial. “Architectural Digest, pero necesitaba mejoras en el hogar / $ 60 millones en casa, nunca volví a casa”, rapeó.

Kanye West ha dejado de seguir a su exposa en Instagram.

"El genio no tiene ni idea, hay mucho que arriesgar / Alcohol anónimo, ¿quién es el perdedor más ocupado?", continuó.

Aún así, Kardashian ha seguido apoyando públicamente a West desde su separación, sobre todo cuando ella usó un vestido de novia para "volver a casarse" con él en un truco en la fiesta de escucha de su álbum.



West tiene notoriamente una relación complicada con las redes sociales

En julio de 2020, afirmó en Twitter que había estado tratando de divorciarse de Kardashian después de que ella "se reuniera con Meek [Mill]" casi dos años antes para discutir la reforma penitenciaria. También se refirió a su madre, Kris Jenner, como "Kris Jong-Un" en ese momento.

Posteriormente, Kardashian defendió a West y pidió a los fanáticos que fueran amables con él, ya que tiene un trastorno bipolar.

“Es una persona brillante pero complicada que además de las presiones de ser un artista y un hombre negro, que experimentó la dolorosa pérdida de su madre, y tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que se agudiza por su trastorno bipolar”, Escribió en Instagram. "Aquellos que están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras no se alinean con sus intenciones", puntualizó.