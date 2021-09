Kim Kardashian lleva a su hijo Saint de emergencia al hospital

ESTADOS UNIDOS.- Momentos de angustia vivió Kim Kardashian, así lo compartió en sus redes sociales, después de tener que llevar a su hijo Saint al hospital, tras sufrir un accidente que le fracturó el brazo derecho en varias partes.

La exesposa del rapero Kanye West, confesó que ella acabó llorando mucho más que su pequeño pese a los fuertes dolores que el niño de cinco años experimentó. La también empresaria se sinceró con sus fans sobre la profunda inquietud que siente cuando se trata de la salud de sus seres queridos.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Kim compartió con sus 252 millones de seguidores lo que sufrió durante la noche, cuando tuvo que llevar a su hijo, compartiendo su padecimiento con él y solidarizandose tras sufrir la fractura.

Fue a través de sus Instagram Stories que Kim compartió con sus seguidores la Odisea que pasó la noche de ayer al llevar a su hijo Saint al hospital.

Una madre antes que influencer

"¿Quién creen que lloró más hoy? Mi pequeño se rompió el brazo en varias partes. No estoy bien", contó Kim en sus stories de Instagram en la que Saint aparece de espaldas, sentado en una silla de ruedas. En otra foto Saint aparece con un yeso negro que se extiende por todo el brazo. "Mi pobre bebé", agregó la empresaria.

Pero es un hecho de que éste ha sido un año complicado para el niño, pues a principios de 2021 Kim contó que Saint dio positivo por COVID-19. Durante un episodio de mayo de Keeping Up With the Kardashians, Kim compartió que Saint había dado positivo después de que ella y sus hijos estuvieron expuestos al virus.