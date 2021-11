Kanye West comparte foto besándose con Kim Kardashian después de decir que Dios los unirá nuevamente

LOS ÁNGELES.- Gran polémica volvió a generar Kanye West al publicar una imagen donde sale dándose un beso con su aún esposa, Kim Kardashian, de quien asegura se arrepiente de haber hablado cosas de ella en el pasado, pero no pierde la esperanza de que Dios los unirá.

Hace apenas unos minutos que el creador de “Donda” compartió en sus historias de Instagram una foto en blanco y negro, que corresponde a una publicación de TMZ, en donde hace referencia a lo que el cantante dijo en un evento público, el miércoles pasado.

He hecho públicamente cosas que no eran aceptables como esposo, pero ahora mismo, por la razón que sea, no sabía que iba a estar frente a este micrófono, pero estoy aquí para cambiar. La narrativa que Dios quiere es ver que podemos ser redimidos en todas estas relaciones”, dijo.

El cantante, de 44 años de edad, resaltó que no dejará que los reality shows que su familia ha protagonizado, como “Keeping Up With The Kardashians”, de E! Entertainment, y “Hulu”, escriban el final de su historia con Kim y sus hijos.

En febrero pasado, Kim Kardashian presentó su demanda de divorcio ante una corte de Los Ángeles, después de varios meses de especulación de su separación, ya que a Kim no le pareció que su entonces marido revelara en un discurso de campaña que quiso abortar a su hija North.

Además de revelar otro tipo de intimidades familiares, entre ellas, que su suegra Kris Jenner era casi una “dictadora” y la comparaba con Adolfo Hitler.



Kim Kardashian y su nuevo romance

Luego de que se supiera que Kim había iniciado los trámites del divorcio con el padre de sus hijos, no se le había visto con nadie en plan romántico, hasta que iniciaron los rumores de que estaba saliendo con el comediante de “Saturday Night Live”, Pete Davidson.

Kim no sólo llamó la atención por ser una figura pública rentable sino que, además, por salir con un hombre doce años más joven que ella.

Otra de las cosas por las que fue criticada la más famosa de las Kardashian fue porque el hombre con el que sale “no es muy de su estilo”, y algunos internautas la señalaron de copiarle a su hermana Kourtney, quien siempre ha sido fiel a sus gustos, que son distintos a las de sus hermanas y la han hecho muy feliz al lado de Travis Barker.

La similitud entre Travis y Pete sería que ambos son blancos y amantes de los tatuajes, siendo que Kim siempre ha sido más selectiva con sus relaciones y la mayoría de ellos han sido afroamericanos, a excepción de su segundo esposo, el basquetbolista, Kris Humphries.