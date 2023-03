Kalimba niega acusaciones de Melissa Galindo; ejercerá acciones legales por difamación

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más, Kalimba se encuentra en el ojo del huracán por una nueva acusación de acoso sexual, esta vez por parte de Melissa Galindo.

La cantante de 34 años hizo una denuncia a través de un video en su cuenta de Instagram, donde relató cómo Kalimba la tocó indebidamente y le hizo comentarios incómodos tras abrir uno de sus conciertos y firmar un contrato con su disquera.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina, o sea su mano la recorrió hacia arriba, a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para qué hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, ni al caso de hacer un lío”, dijo.

Kalimba lanza comunicado

Ahora, el intérprete de “Tocando fondo” se ha pronunciado al respecto. Esta mañana publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde agradece el apoyo del público y niega las acusaciones en su contra.

“Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre como debajo del escenario”, se lee.

“Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra”.

Además, aseguró que con la ayuda de su equipo legal demostrará con pruebas ante las autoridades su inocencia: “Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quiénes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos”.

Hasta el momento se desconoce si Galindo acudirá a instancias legales para proceder contra el hermano de M'balia Marichal, pero se espera que en las próximas horas la cantante se pronuncie sobre la respuesta de Kalimba a su acusación.