Kalimba es acusado de no convivir con su hijo ni mantenerlo

Ciudad de México.- La ex pareja del cantante Kalimba, Athenas Escudero, reveló que el músico ha desatendido completamente de su hijo menor, ya que no aporta nada para su manutención y tampoco convive con él.

La madre de uno de los hijos del integrante de OV7 compartió en entrevista para el programa Hoy que le tiene bloqueada en el celular y en las redes sociales, por lo que no ha tenido ninguna interacción con él.

La verdad no quisiera dar una opinión y menos frente a Mikha, cuidamos mucho lo que podemos decir del tema que es difícil, ya le afecta y más que lleva… mucho tiempo ya sin verlo”

Explicó Escudero.

Kalimba no ve al menor

Confirmando que el cantante no ve al menor. La ex de Kalimba agregó: “no quisiera hablar muchas cosas de él aquí frente de Mikha, por fa, no (hay comunicación), nada”.

Finalmente, Athenas se denominó dispuesta para llegar a un acuerdo común con el cantante, a través de un amigo abogado que tienen los dos, pues no quisiera que su caso llegara a oa oídos de las autoridades.

“Esperemos que no lleguemos a eso, espero que este tema no se haga más fuerte, porque no queremos llegar a ninguna demanda ni nada de esto, esperemos que agarre la onda y lleguemos a un acuerdo por el bien del niño”, manifestó.