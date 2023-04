Kalimba aún no demanda a Melissa Galindo; lo hará después de Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue el pasado 16 de marzo cuando Melissa Galindo publicó un video en redes sociales donde aseguró haber sido víctima de acoso sexual por parte de Kalimba.

El cantante negó las acusaciones mediante un comunicado y aseguró que presentaría una denuncia ante las autoridades por difamación. Su abogado señaló que contaban con más de 100 pruebas que comprobaban su inocencia.

Aunque muchos dudaban de que Melissa procediera legalmente, el pasado miércoles también lanzó un comunicado, donde reveló que ya inició un proceso penal en contra de Kalimba por el presunto delito de abuso sexual agravado.

Kalimba aún no pone la demanda

Ahora, Kalimba se pronunció al respecto nuevamente: "En relación con el comunicando que se publicó hace unos días en las redes sociales de quien falsamente me acusa; quien decidió que este caso se ventilara ante las autoridades y no sólo en redes sociales fui yo, pues no tengo nada de qué temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen en la forma en que se ha hecho", indicó el músico.

Sin embargo, el intérprete de "No me quiero enamorar" aún no ha presentado la demanda por difamación, por lo que señaló que lo hará hasta pasada la Semana Santa, pues antes de esa fecha los juzgados civiles no laborarán.