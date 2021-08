Kabah se "reencuentra" en el festejo de Federica Quijano

CIUDAD DE MÉXICO.- Federica Quijano formó parte de una de las agrupaciones más importantes de los 90's, Kabah, a lado de Daniela Magun, Sergio Ortiz, María José, André Quijano Tapia y René Ortiz con quien compartió increíbles conciertos y fue ahora en su cumpleaños donde tuvo la oportunidad de volver a estar con parte del grupo.

Por medio de su cuenta de Instagram la cantante agradeció a su familia y fanáticos por todos los buenos deseos, además reconoció sentirse muy plena por tantas muestras de cariño y por tener la oportunidad de cumplir sus sueños.

En las imágenes que público Federica, a parece a lado de Daniela Magun, Andre Quijano, Sergio y René Ortiz quienes aparecieron todos de blanco para festejar a lo grande los 50 años de su "hermana".

Familia hermosa!! Espero que tengan una semana increíble llena de bendiciones. Yo no les puedo explicar lo afortunada que me siento, llegue a mis 50 años llena de amor, de bendiciones, con salud con una familia que amo más que nada en esta tierra y con una cantidad de recuerdos de momentos que me hacen sentir la mujer más feliz de esta tierra" fue parte de lo que escribió Federica en su publicación.