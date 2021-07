Daniela Magun habla del bebé que perdió hace 10 años

CIUDAD DE MÉXICO. – Recientemente y en transmisión para el programa “Netas Divinas”, las conductoras hablaron sobre el tema de la familia y si se habían “quedado con las ganas de tener más hijos”.



Sobre eso, Daniela Magun reveló que, aunque está feliz con el número de integrantes de su familia, constantemente piensa en cómo habría sido tener otro hijo, pues confesó que, hace 10 años, perdió a un bebé durante el embarazo.



Yo tengo a mis dos niños y entre los dos perdí un bebé, y siempre me pregunto qué hubiera sido sí hubiéramos sido tres y si no lo hubiera perdido y sí estuviera con nosotros, pero la verdad es que tengo dos hijos maravillosos y me siento muy afortunada, no me quedé con ganas de más, pero si tengo esa cosquillita porque ese de en medio nunca supe si era niño o niña”, señaló la conductora.