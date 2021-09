Justin Bieber regresa los MTV Music Awards desde su actuación en 2015

ESTADOS UNIDOS.- Después de 6 años de ausencia de los escenarios, Justin Bieber regresa para participar en el espectáculo de los MTV Music Awards a celebrarse el 12 de septiembre en el Barclays Center de Brooklyn.

Pero Bieber no ha estado del todo ausente del gusto de su público, hace unos días publicó en sus redes "Y sabes que sé que no puedo vivir sin ti" y con estas palabras, empujó a "Stay", su colaboración con The Kid Laroi, el primer lugar en el Billboard Hoy 100, donde actualmente reina en el No.1

Y es solo una prueba más del poder de permanencia de Bieber (juego de palabras), completamente en exhibición en las nominaciones a los VMA de 2021, donde se enfrenta a siete premios, la mayor cantidad de cualquier artista.

Bieber es un ícono de los VMA

Bieber, es uno de los pilares de los VMA desde hace mucho tiempo, ha acumulado 28 nominaciones a lo largo de su carrera, solamente en este año en las categorías de Video del año, Artista del año, Mejor colaboración, Mejor pop, Mejor dirección, Mejor fotografía y Mejor edición. Y su actuación se produce después de apariciones que definieron su carrera tanto en 2010 como en 2015 , la última de las cuales literalmente lo dejó llorando.

En su haber Bieber cuenta con cuatro trofeos Moonperson, incluida una gran victoria como Mejor Artista Nuevo en su primera aparición en los VMA en 2010.

Bieber está en medio de un gran año, con su éxito "Peaches" llegando a la cima de la lista Hot 100 de Billboard. La canción, que presenta a Daniel Caesar y Giveon, está nominada en los VMA por mejor colaboración, mejor video pop y mejor edición.

Los VMA regresan a un formato en persona este año después de la transición a un espectáculo principalmente virtual en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, con actuaciones en esa ceremonia que se llevarán a cabo en los cinco condados de Nueva York.

Otros artistas invitados a los VMA

Otros artistas programados para actuar en los VMA de 2021 incluyen a Doja Cat, quien también es el anfitrión de la ceremonia, así como a Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Camila Cabello, Shawn Mendes, Kacey Musgraves y los Foo Fighters.

Los VMA de 2021 se transmitirán en vivo el domingo 12 de septiembre desde el Barclays Center en Brooklyn. Los premios de este año debutarán con una estatua Moonperson recientemente rediseñada del artista Kehinde Wiley.

También honrarán a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre colaborando con la organización sin fines de lucro Día del 11 de septiembre en una serie de eventos para promover la conciencia y la acción positiva en torno al vigésimo aniversario del día.