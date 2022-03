Justin Bieber lanzó una canción con Dominic Fike, actor de "Euphoria"

ESTADOS UNIDOS.- En definitiva, la nueva serie de HBO logró conquistar a millones de espectadores que aseguran que "Euphoria" es una producción nunca antes vista sobre una perspectiva distinta sobre lo que es ser adolescente en la actualidad, por lo que se posicionó como la favorita de muchos y la más reproducida en los últimos años desde su estreno.

Ante su popularidad y con la emisión del último capitulo de la segunda temporada, varios internautas se percataron del gran talento de Dominic Fike, quien interpreta a Elliot.

Al reconocer su habilidad musical en el canto y en la guitarra, los usuarios sacaron a la luz nuevamente la canción que realizó el actor en colaboración con Justin Bieber para su álbum Justice.

El tema en el que Dominic Fike tuvo una participación importante es la de "Die For You" que se estrenó el 19 de marzo de 2021 para el mencionado disco, con el cual actualmente el canadiense se encuentra en su gira mundial que terminará el próximo 25 de marzo del próximo año.

Cabe señalar que el artista de 26 años cuenta con varios lanzamientos musicales, tanto su EP Don't Forget About Me, Demos que publicó en el 2018, como su primer disco What Could Possibly Go Wrong en 2020.

Fike tiene como fanáticos a figuras públicas como el expresidente de Estados Unidos, Barak Obama, quien incluyó una de las canciones de Dominic en su lista de reproducciones con temas recomendadas; mientras que Billie Eilish se declaró públicamente como su fan, especialmente por su sencillo "Chicken Tenders".

Incluso, quien interpreta a Elliot en "Euphoria" también llamó la atención de otros grandes artistas como Paul McCartney que lo buscó para trabajar con él al reconocer como un joven promesa por su talento dentro de la industria. Ambos cantantes lanzaron la canción "The Kiss of Venus".