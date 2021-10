¿Justin Bieber está intentando ser papá?

ESTADOS UNIDOS.- Una de las parejas más famosas de Hollywood son los jóvenes esposos Justin Bieber y Hailey Baldwin, quienes podrían convertirse en padres muy pronto. La pareja se casó en 2018 y no descartan la posibilidad de ser papás, incluso han hablado de intentarlo lo más pronto posible.

Según el cantante en su nuevo documental Justin Bieber: Our World, tiene muchos deseos de empezar a buscar un bebé con Hailey. En una de las escenas de la cinta, aparece la modelo preguntándole a su esposo cuáles son sus propósitos para el 2021, ante lo que él responde:

“Mi intención para el 2021 es seguir marcando metas y divertirme mientras las hago. Tengo que poner a mi familia en primer plano y, con suerte, la cigüeña nos visitará en unos meses”.

El entrevistador quiso indagar más sobre esto y le preguntó si su plan era que el posible bebé llegara en 2021, y Bieber contesta: “comenzaremos a intentar”. ¿Qué piensa Hailey Biber al respecto? La modelo se limitó a decir “ya veremos”.

Un sueño para ambos

Ya en el pasado la pareja ha comentado sobre sus planes de hacer crecer su familia. El diario Hindustan Times, recordó una entrevista para Vogue Arabia en donde la modelo habló al respecto. "Me encantan los niños y no puedo esperar para tener el mío. Ahora es una realidad más cercana pero definitivamente no a corto plazo”.

Por su parte, el cantante habló del tema en el programa de Ellen DeGeneres donde afirmó que su sueño es tener “una pequeña tribu”. "Voy a tener tantos con Hailey desee...es su cuerpo y lo que sea que ella quiera hacer está bien”, dijo a la comediante. Después agregó “Realmemente no hay un problema. creo que Hailey tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer, creo que todavía no está lista, y eso está bien”. Em vista de que es algo que ambos desean, será cuestión de tiempo para que los jóvenes esposos anuncien que están esperando a su primer hijo.