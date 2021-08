Hailey Bieber, acepta a Selena Gomez, ex de su esposo Justin Bieber

Ciudad de México.- Selena Gomez y Hailey Bieber han acaparado reflectores y portadas además de su talento por su relación con Justin Bieber, y mientras la primera protagonizó un romance intermitente con el canadiense desde el 2010 al 2018, la segunda se casó con el cantante meses después de su truene con Gomez.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Aunque Hailey y Justin Bieber contrajeron nupcias desde septiembre del 2018, muchos seguidores no han podido olvidar su polémica relación con la intérprete de ‘Wolves’.

Sin embargo, Hailey Baldwin Bieber demostró que no le tiene mala voluntad a Selena, pues colocó un “me gusta” a la foto de la reciente portada de Gomez en Elle, destacando que esta acción la realizó en la cuenta oficial de Elle, ya que ambas jóvenes no se siguen entre ellas.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Bieber le da “me gusta” a algún posteo relacionado con la ex de su esposo. La última vez fue en marzo de este año, al likear la portada de Vogue en la que aparecía Selena.

Anteriormente le gustó una foto de la también actriz cuando celebraba sus singles de ‘Rare’ en 2019, así como una instantánea de la artista preparándose para los American Music Awards de ese mismo año.

Durante una entrevista de 2019 con British Vogue, Hailey habló sobre la “toxicidad” que puede venir con las redes sociales, y sin hacer alusión a los comentarios de los fanáticos que han descubierto que de vez en cuando Bieber se pasaba por las historias de Gomez ya que según rumores le tiene rencor, la esposa de Bieber comentó: