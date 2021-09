Julión Álvarez asegura que sabe quien lo acusó ante el gobierno de los Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Después que el Gobierno de Estados Unidos señaló que Julión Álvarez podría estar vinculado con el lavado de dinero, el cantante de regional pudo solucionar su problema en México, en donde también tuvo problemas por el mismo tema y este 2021 el intérprete de "El amor de tu vida" habla del proceso del que aún no ha podido liberarse.

Durante una entrevista con Laura G para el programa de revista matutino "Venga la Alegría", el cantante sorprendió al declarar que sabe quién lo acusó con el gobierno de presunto enriquecimiento ilícito, pues mando a investigar el caso.

“yo no sabía con quién iba a rematar pero lo iba a hacer sí o sí, porque yo buscaba un culpable, yo dije, ¿quién? ¿Por qué? Y ya verá… yo tengo ahí un alterito así (de grande) de todas las notas, de afirmaciones que había que ahí se las tengo. Yo puse un despacho, contraté a un despacho nomás para eso y le dije, todo lo que sea afirmativo, con nombre, medio y todo lo que veas, redes (sociales) con nombre y todo de dónde son y todo, ubíquenmelos por favor, téngamelos ahí. En su momento, yo traía ganas de guerra”, confesó. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Pasos De Julion (@lospasosdejulion)

Julión sufrió rechazo tras escandalo

Así lo hizo saber el cantante de regional mexicano, quién admitió haber sufrido rechazo por sus problemas legales y confesó que tras ver llorar a su esposa, las ganas de desquitarse aumentaron.

“cuando yo veo llorar a mi mujer embarazada, ahí es donde sí siento mucha impotencia mucho coraje y ahí es en donde se vienen a la cabeza ideas de a deberás, yo quería desquitarme de ese rechazo pero feo, pero en uno de esos arranques uno hace las tonteras que ya no tienen para atrás ni tienen remedio... A mi hermana siendo doctora que se quemó las pestañas, le quitaron sus cuentas por llevar mis apellidos, ¿sí me explico? Juzgados por eso, da mucho coraje, da mucho coraje", externó el chiapaneco.

Sin embargo Álvarez cambió de parecer cuando en medio del escándalo, su esposa le dio la noticia de que sería padre, su perspectiva cambió. Además compartió la actitud con la que tomó este problema.

“Le doy gracias a Dios la sabiduría que me dio para poder entender el golpe que me mandó, y yo dije: ‘bueno, Dios le manda pruebas a quien las puede superar y no le voy a quedar mal’”, platicó Julión durante la entrevista.

Y es por su familia que Julión Álvarez está decidido a limpiar su nombre y retomar su carrera musical, "Yo voy a luchar por el señalamiento por el cual se me acusa y el tache que tengo lo tengo que limpiar sí o sí por mis bebés", puntualizó.

“Somos hombres de mucha fe y espero pronto poder tener una resolución favorable, yo creo que vemos ya una luz en el camino, tan positivo que si no se hubiera atravesado la pandemia ya estuviéramos libres, si hubiera pasado algo, ya nos hubieran penado”, concluyó.