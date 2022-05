Julián Gil fue diagnosticado con cáncer de piel: "abusé del sol"

MÉXICO.- Por medio de sus redes sociales Julián Gil decidió sincerarse con sus seguidores respecto a la cicatriz que tiene en su hombro. El actor reveló que se debe al cáncer de piel que le fue diagnosticado en medio de la pandemia, algo de lo que nunca antes había hablado.

El actor grabó un video que compartieron cuentas de espectáculos como Caras México y clínicas de salud que buscan concientizar sobre la prevención del cáncer de piel.

"Muchos de ustedes me han preguntado por la cicatriz que tengo en el pecho, quiero contarles que hace un año me diagnosticaron con cáncer de piel. Espero que este video les sirva para que se hagan chequeos y nunca piensen que estamos libres de una enfermedad. ¡Los quiero!", comentó Gil en la descripción del video.

En el clip se aprecia gran parte del proceso por el que pasó el actor, desde la operación hasta el resultado final luego de que le extrajeran el tejido dañado con al menos seis puntos de sutura.

Según narró, todo empezó con un “lunarcito con un poco de relieve”. Julián acudió rápidamente a su dermatóloga quien le dio el diagnóstico y lo tranquilizó asegurándole que estaban a muy buen tiempo para actuar.

“Para mí fue un shock sumamente grande enterarme de que tenía cáncer de piel, como cualquier persona nunca pensé que me iba a dar, nos creemos los superhéroes y que no va a pasar nada, todo va a estar bien y bueno la cuestión es que me tocó y este video es para concientizar a la gente de que debemos cuidarnos”, expresó.

"Abusé del sol"

Finalmente, el actor reconoció haber abusado del bronceado en su estancia en Puerto Rico e hizo un llamado a sus seguidores a tener precauciones con el sol, usar bloqueador solar y acudir rápidamente al médico en caso de notar algo peculiar en la piel.

"Entiendo que (el cáncer) debió haber sido por el exceso de sol, en Puerto Rico yo abusé mucho del sol, yo quería estar negro, achicharrado, era de los que incluso se untaban aceite de bebé y así me ponía patas para arriba en el sol, y bueno todo mundo me decía que no tomara tanto sol, que me iba a dar cáncer de piel, pero yo me creía superhéroe y creí que no me iba a dar", declaró.

"No tomen sol, o al menos no tanto o usen bloqueador o protector solar. Cada 6 meses debo ir a hacerme chequeos y voy a ir a chequearme el de la nariz, porque la dermatóloga vio algo que no le gustó", concluyó el actor.