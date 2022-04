Julián Gil está feliz de que su hijo Matías se parezca a él físicamente

Ciudad de México.- Julián Gil se encuentra muy orgulloso de que su hijo Matías sea su vivo retrato.

Luego de que el actor y Marjorie de Sousa han librado una batalla por la manutención del pequeño, al grado de que Gil perdiera la patria potestad, ahora se encuentra feliz por el parecido que tiene con él.

Te puede interesar: Julián Gil le echa la culpa a Marjorie de Sousa por distanciamiento de su hijo menor

“La verdad que sí se parece, no he tenido la oportunidad de verlo (personalmente), solamente en fotos, pero sí la verdad que se parece mucho, y he visto fotos mías de chiquito, y la verdad que se parece mucho, y la verdad que contentísimo”, expresó Gil en entrevista para el programa Hoy.

A Julián Gil le entristece no convivir con su hijo

Ante el comentario sobre si el pequeño “es encantador”, el artista externó su tristeza por no tener una convivencia sana con él, además de recalcar que espera que su madre esté haciendo una buena labor en su educación cívica.

Te puede interesar: Julián Gil revela que Cristiano Ronaldo le tuvo celos

“No te puedo decir si es encantador porque no he podido compartir con él, pero por lo que me dicen bien parlanchín, bien encantador, es un buen niño y entiendo que lo están cuidando y lo están haciendo un buen niño, pero solamente lo topo de oído”, expresó.

Fue a inicios del mes de abril cuando De Sousa aseguró que su hijo se encuentra creciendo de forma óptima y está muy feliz y estaba totalmente enterado de lo que pasó entre sus padres.

Te puede interesar: A Julián Gil le gustaría tener un hijo con Valeria Marín

Fotos: Agencia México

Matías está enterado de muchas cosas

“Matías es un niño muy sano, muy centrado y Matías está enterado de muchas cosas, jamás se va a envenenar su corazón y la verdad es que es un proceso que poco a poco va a ir viendo. Él sabe, nos ve en televisión; prendes la televisión y siempre salimos, así que no puedes esconder eso a nadie”, comentó la artista.

Sin embargo, el actor no se quedó callado y colocó un video en su cuenta de Instagram para refutar tajantemente la perspectiva que su expareja tiene.

Te puede interesar: Julián Gil podría ser demandado por Marjorie de Sousa tras presunto incumplimiento con la manutención de su hijo

“Se los firmo, yo dudo que en la casa del niño haya una foto mía, estoy seguro que cuando papá sale en televisión, seguramente cambia o no le dicen: ‘él es papá'. Yo les apuesto que, si Matías me ve mañana en la calle, él no sabe que soy su papá, no le dicen, Y el tema de que con qué historia crece el niño, lo veremos más adelante”, aseguró.