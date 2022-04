Ciudad de México.- La actriz Marjorie de Sousa constantemente publica en sus redes sociales fotografías con su hijo Matías, mientras que su padre, el actor Julián Gil lamenta no poder ver a su hijo, ya que habría perdido la patria protestad en el 2020.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, el artista expresó apenado que se normalizara el hecho de que a un hombre se le arrebatara el derecho de ser padre, y aseveró que continúa luchando aun con las circunstancias de que le hayan quitado la patria protestad.

Para que un padre o una madre pierda la patria protestad es casi imposible, tienes que ser un delincuente, estar juzgado por un tribunal por narcotraficante, pedófilo, o sea, los motivos para perder la patria protestad son casi imposibles, a mí milagrosamente en México se me arrebató"

Expresó.

Apoyo económico

El actor consideró necesario que las personas hiciera memoria, ya que Marjorie de Sousa habría dicho a la prensa que ''Todo estaba bien'' lo que había causado en algunos seguidores algunas críticas contra el actor, señalando que no apoyaba económicamente a su hijo, cosa que Gil aclara, sigue haciendo.



Recordó que libró una larga batalla legal con Marjorie para poder convivir con Matías, pero que finalmente decidió no luchar más porque no había alternativas tras perder la patria protestad; lamentó que su caso haya marcado un precedente en México de "que quien tenga poder, dinero, contactos tiene la última palabra".

Alejado de su hijo

"Matías me ve en la calle y no sabe que soy su papá", reconoció el actor, al mismo tiempo que mostró una fotografía en la que Marjorie aparece sonriente con el niño; tiene esperanza que cuando Matías crezca sabrá la verdad y se dará cuenta que él siempre quiso estar a su lado, pero fue Marjorie quien no lo quiso así.



El actor invitó a la prensa a que consulten el expediente de su caso, y aseguró que no hay motivo judicial por el que él no pueda estar con su hijo; sentencoó que sólo bastaría una llamada de Marjorie para que esto pudiera pasar.