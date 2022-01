A Julián Gil le gustaría tener un hijo con Valeria Marín

Ciudad de México.- Julián Gil no descarta volver a convertirse en padre con su actual pareja Valeria Marín.

Sin embargo, el actor sigue confiando en que el tiempo hará su labor con respecto a la nula convivencia que ahora tiene con su hijo Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa.

El argentino ha manifestado en distintas ocasiones su tristeza por no poder tener una cercana relación con el pequeño Mati.

Julián Gil quiere volver a ser padre

A pesar de eso, todo indica que el artista está confiando en el futuro y, por tal motivo, también desea volver a ser papá.

“Lo hemos hablado también, pero es algo que se va a ir dando en su momento, y si se da pues yo voy a ser el hombre más feliz del mundo, pero me quedo pensando porque justo ayer estábamos hablando de eso, y estamos llevando todo día a día”, dijo Gil en entrevista para el programa Hoy.

Previo a esto, Julián confesó lo mal que la ha pasado al no poder ver a su hijo menor. “No para mí, no para Julián, para cualquier padre cuando pues te toca vivir algo así es muy duro, y se acepta por los motivos que ustedes conocen, por determinaciones judiciales. Como lo he tenido que vivir, aceptando y asimilando las cosas como se fueron dando, como se están dando y como se seguirán dando, y pasando por un proceso de aceptación y dejar que el tiempo haga su trabajo”.

Contestará cualquier pregunta de su hijo

No obstante, el artista subrayó que ha recabado las pruebas necesarias para contestar cualquier pregunta de Matías cuando llegue el momento de su encuentro.

“Todo se está documentado, todo, todo lo que ha pasado, todo como fue, se sigue documentando y el momento va a llegar, como dices tú, va a llegar, no sabemos cuándo, puede ser de aquí a un año, o de aquí a un mes, de aquí a 20 años, pero eso va a llegar, eso es inevitable”, afirmó.