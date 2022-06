"Juego de Tronos": Se confirma que HBO trabaja en una serie de Jon Snow con Kit Harington como protagonista

La revista de difusión y entretenimiento Variety ha revelado la confirmación de una serie basada en Jon Snow de "Juego de Tronos", la cual está desarrollando HBO.

El icónico héroe favorito de los fanáticos volverá a la televisión con Kit Harington listo para repetir su papel en la nueva serie que estará ambientada después de los eventos de "Juego de Tronos", abriendo el final tan criticado por muchos fanáticos de extremadamente popular serie.

En el final de "Games of Thrones", Snow ya se había dado cuenta de su verdadera identidad y de que él podría ser el heredero al Trono de Hierro y se había marchado en su exilio de Westeros cabalgando con Ghost hacia el Bosque Encantado para poder comenzar una nueva vida.

Existe la posibilidad, dado que este Spin-off se lleva a cabo después del final de la última temporada de la serie, que se vean apariciones de personajes familiares, como Arya Stark (Maisie Williams) y Sansa Stark (Sophie Turner).

Hasta el momento, HBO se ha negado a hablar sobre cualquier detalle de esta nueva serie que apenas comienza su desarrollo; el primer medio en informar sobre esto fue The Hollywood Reporter.

El próximo spin-off derivado de "Juego de Tronos" es "House of the Dragon", que tiene lugar 200 años antes de los hechos ocurridos en la serie original y se estrenará el 21 de agosto de este año. Así mismo, hay otros en desarrollo, en los que se incluyen "10,000 Ships", "Tales of Dunk and Egg", "9 Voyages", "Flea Bottom", además de una serie animada.

