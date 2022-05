Sale el nuevo Tráiler de "House of the Dragon", la esperada secuela de "Games of Thrones"

La mañana de hoy, HBO Max lanzó el primer tráiler de "House of the Dragon", la esperada de secuela de la aclamada serie "Games of Thrones", dejando a los fans un primer vistazo de lo que se viene.

Esta nueva serie basada en el libro "Fuego y Sangre" de George R. R. Martin, toma lugar 300 años antes de "Juego de Tronos" y pone su foco de atención en la historia de la casa Targaryen.

Lo que se viene

En este avance se pueden ver algunos de los personajes que protagonizarán la serie, entre los cuales se aprecia la presencia del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) y la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy).

Dentro del elenco principal se encuentran Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Febien Frankel y Rhys Ifan, según confirma HBO Max.

En la cuenta oficial de Twitter se publicaron imágenes con los personajes principales y unas cortas descripciones de cada uno para irnos adentrando al papel que van a jugar dentro de la trama.

Puedes ver aquí el avance

George R. R. Martin funge como productor ejecutivo y cocreador de la serie, así como Ryan Condal se encargó de desarrollar la trama. Según los datos que recopila CNN, "House of the Dragon" es la serie más esperada del año y se estrena el próximo 21 de agosto.

