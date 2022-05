Robert Pattinson, Mark Ruffalo y Toni Collette protagonizarán la nueva cinta del director de "Parasite"

Para el nuevo lanzamiento de Bong Joon Ho, director de la ganadora al Oscar "Parasite", se han sumado al elenco protagónico Toni Collette, Mark Ruffalo y Naomi Ackie, para unirse a Robert Pattinson en esta película que estará basada en la novela de Edward Ashton, "Mickey7".

Bong Joon Ho estará encargado de escribir, dirigir y producir con su productora Offscreen, al lado de Dooho Choi de Kate Street Picture Company, y con Dede Gardner y Jeremy Kleiner de Plan B como parte del acuerdo general con Warner Bros., según informa Deadline.

Aunque la película estará inspirada en la novela mencionada, hay fuentes que dicen que, por las experiencias de Bong con adaptaciones, esta nueva versión podría ser algo diferente a "Mickey7".

¿Qué esperar después del gran éxito de "Parasite"?

Después del gran éxito de "Parasite" en los Oscar, Bong se ha tomado su tiempo para continuar sobre sus propios pasos. Fue a finales del año pasado, cuando le presentaron el manuscrito del libro inédito de Ashton, que logró capturar por completo el interés del director.

Antes de navidad, Bong se reunió con algunas de las estrellas más prometedoras de la ciudad, pues casi todos los A-lister de 30 años estaban en busca del papel. Fue casi inmediata la impresión que se llevaron con Pattinson después de su reunión y lo consideraron perfecto para el papel.

Este es el primer proyecto que Bong Joon Ho hace desde su hasta entonces obra maestra Parasite (2019). También marca el segundo trabajo realizado con Warner Bros. después de la serie basada en Parasite que se encuentra actualmente en proceso en HBO.

Actualmente Toni Collette se ganó los elogios por su papel en la serie de HBO Max "The Staircase", así como con la película coprotagonizada con Badley, "The Nightmare Alley", de Guillermo del Toro. De igual manera, Mark Ruffalo tuvo papel en el éxito reciente de Netflix, "The Adam Project", entre otros proyectos que está desarrollando, como su personaje de Bruce Banner para She-Hulk.

No hay duda de que un gran elenco para una película de un gran director deja grandes expectativas para lo que se viene.

