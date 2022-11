¿Juan de Dios Pantoja se "pelea" con una señora?

ESTADOS UNIDOS.- Juan de Dios Pantoja es una de las figuras más polémicas del Internet, actualmente es esposo de la reconocida ‘infuencer’ Kimberly Loaiza con quien tiene a sus dos hijos Kima y Juanito.

Sin embargo el ‘YouTuber’ se ha caracterizado por ser muy apegado a su familia, pero en algunas ocasiones ha llegado a ser “controlador” con la “lidurita” mayor aunque ambos han ignorado este tipo de chismes.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Juan de Dios Pantoja compartió en sus redes sociales reveló que durante un viaje en un avión pasó un momento incómodo con una señora.

El ‘influencer’ reveló que en el viaje su pequeño hijo se encontraba incómodo y comenzó a subir la voz, por lo que una de las personas de su alrededor comenzó a quejarse y pidió que callaran al menor.

Le hace shhshsh al niño y al escuchar eso me prendí horrible me calenté, que so mis hijos es normal que el león ruja cuando siente una amenaza para sus hijos, me enojé” comentó el YouTuber.