Juan Osorio publica imágenes desde el hospital

MÉXICO.- Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Juan Osorio publicó una fotografía el pasado domingo 3 de abril en el que se le puede ver en la cama de un hospital usando un tubo de respiración. Posteriormente, el productor de Televisa apareció en un pequeño video en el que se observa que está recibiendo suero por vía intravenosa.

Ante estas imágenes los familiares, amigos y fans de Osorio lo han cuestionado sobre la razón por la que está en el hospital y todos están preguntando si se trata de algo grave. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho pública ninguna información sobre el estado de salud de Osorio.

En la última publicación del actor se puede escuchar que una mujer, probablemente la actriz Eva Daniela, novia de Osorio, se ríe un poco luego de que el actor levante la mano para saludar débilmente a la cámara. Primero levanta el pulgar como indicando que todo está bien y después saca la lengua, por lo que parece que no se trata de algo grave.

En la sección de comentarios, los amigos del productor le han dejado sus buenos deseos. “Mi querido Juan, Dios contigo”, “Qué bueno que te estén cuidando”, “Deseando su pronta recuperación”, “Estás en nuestras oraciones, Juan” son algunos de los comentarios que se leen. Por su parte, Eva Daniela le escribió “Te amo, mi amor, Dios con nosotros”.

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial que informe sobre el estado de Osorio. Por ahora, parece que el productor no deja de estar al pendiente de su actual trabajo, la polémica bioserie no autorizada de Vicente Fernández por la que ha iniciado una pelea legal con la familia del charro que hasta ahora sigue sin resolverse.

Su último deseo

En una reciente entrevista, el productor habló de la pasión que siente por su trabajo y se mostró agradecido con la casa productora en la que ha desarrollado su carrera. Osorio dijo que es tanta su lealtad con la empresa que desea que sus cenizas se esparzan en Televisa una vez que llegue el momento.

"A mí Televisa me dio la oportunidad de crecer y el día que yo me muera, mi hija lo sabe que quiero que mis cenizas estén regadas ahí”, dijo en un encuentro con la prensa a finales de marzo. Sin embargo, Juan no mencionó si ha comentado esto con las autoridades de la televisora para verificar que sea posible.