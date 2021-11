¿Juan José Origel tiene nueva pareja?

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan José Origel habló sobre la supuesta nueva pareja que tiene y que próximamente podría salir publicada en una revista de circulación nacional.

Fue en su canal de YouTube donde el conductor de televisión reveló que hay un nuevo rumor en el que aseguran que tiene una nueva pareja y que podría salir la noticia publicada en la revista TvNotas, quienes se habrían comunicado con él para avisarle, pero según dijo, no es verdad.

El otro día me hablaron de la revista TvNotas para decirme que iba a salir yo con una nueva pareja, que no sé qué tanto… ‘¡Ay, no’mbre!’, les dije, ‘que nueva pareja ni qué nada. Ahí ustedes si lo quieren poner, pero eso no es cierto”, reveló.

El conductor de “Con Permiso” destacó que a estas alturas de la vida no va a tener una pareja, pero si la vida le brinda la oportunidad de tenerla, se lo agradecería a Dios, pero actualmente no tiene a nadie, y cree que alguien que le quiere hacer daño está detrás de todo eso.

“No, ni tengo porqué negar, ni nada. Pero alguien de por ahí se las vendió. Alguien que me conoce y que me sabía… y que me tenía que inventar una cosa de esas. Que me conoce y que no me quiere, por ahí va la cosa. Ya a estas alturas del partido, ya que le inventen a uno… a ver, ¿qué me pueden decir ya?”, cuestionó Origel.

El periodista bromeó con decir que en estos tiempos, aunque no hace milagros, es un santo, dejando entrever que se ha portado bien y que está soltero.

Juan José Origel y sus escándalos amorosos

No es la primera vez que Juan José Origel se ve envuelto en escándalos de pareja, ya que hace varios años, la misma revista que el presentador mencionó, sacó una entrevista con un hombre que dijo ser novio de “Pepillo” y contó supuestas intimidades entre ambos.

En junio de 2020, Pablo Alderede, un joven de León, Guanajuato, sacó a la luz unas fotos en las que aparece junto a Origel, alegando que fueron novios y reveló presuntas intimidades entre ambos, entre ellas, que el exconductor de “La Oreja” le había sido infiel con un hombre llamado Omar.

‘‘Me fue infiel y ahora no quiere que se entere su otro novio y por eso ya no quiere que suba fotos con él”, declaró el supuesto exnovio de “Pepillo”, quien también filtró un audio donde éste le reclama por publicar las fotos y le exige que no moleste más a Omar.

‘‘Mira pen… dejas de publicar fotos mías y de ponerme en fotos, borra todas las fotos sino me vas a obligar a actuar de otra manera, ya me tienes hasta los hue…”, se escucha en el audio decir a Juan José.

En “Chisme No Like”, Javier Ceriani aseguró que habló con “Pepillo” y le dijo que Pablo era un joven al que le había dado la oportunidad de vender sus vinos, pero que tuvieron problemas de dinero y en venganza, inventó todo lo que se decía de él.

Hasta la fecha, Juan José Origel siempre ha negado que le gustan los hombres y que alguno de los que dicen que fueron sus parejas, lo hayan sido.