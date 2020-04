Ex novio de Pepe Origel lo exhibe como infiel; publica audio de amenaza

CIUDAD DE MÉXICO.- Pepe Origel se encuentra en un fuerte escándalo luego de que, quien dice ser su ex novio, publicara varias fotografías con el conductor además de un video en el que el famoso amenaza al joven.

Pablo Alderete, nombre de la supuesta ex pareja de Origel, acudió a sus Instagram Stories para publicar un audio en el que se escucha lo que parece ser la voz de Pepe amenazándolo para que borre las fotografías de ambos.

‘‘Me fue infiel y ahora no quiere que se entere su otro novio y por eso ya no quiere que suba fotos con el’’ tituló el audio mientras se escucha ‘‘Mira Pen*ejo dejas de publicar fotos mías y de ponerme en fotos, borra todas las fotos sino me vas a obligar a actuar de otra manera, ya me tienes hasta los hue*os’’, señala la voz.

En el Instagram del joven se encuentran múltiples fotos y videos con Origel confirmando así que existe, o al menos existía, cierta cercanía entre ambos. Incluso se muestra una foto en la que traen puestos unos anillos con el hashtag #Love.

Cabe señalar que, por su parte, Juan José acudió a su cuenta de Instagram para publicar un video en el que señala que hay mucha gente en el mundo que solo quiere hacer daño, por lo que señala que no dirá nombres ni dará publicidad. Sin embargo invita a sus seguidores a pasarla bien y cuidarse desde casa.