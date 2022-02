¿José Eduardo Derbez se tatúa el nombre de su novia?

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez ha cautivado al público gracias a su carisma frente a la televisión, pero no cabe duda que es uno de los actores con más polémica en el medio del espectáculo.

Tras su ruptura con Bárbara Escalante con quien mantenía una relación de más de 5 años, el hijo de Eugenio Derbez decidió rehacer su vida con la modelo, Paola Dalay a quien le lleva aproximadamente 10 años de diferencia.

Fue por medio de las historias de Instagram de Paola que publicó una serie de videos donde se podía ver que el actor se encontraba acostado, mientras lo tatuaban, por supuesto sus fanáticos se imaginaron que tal vez se pondría el nombre de su novia.

Pero en otro de las grabaciones José Eduardo aclaró que se encontraba retocando un tatuaje que ya tenía, que consistía en una una calabera pero en su momento no le había gustado el resultado, por lo que decidió hacer algunos cambios.

Hace unos meses me hice una calavera en Las Vegas, pero no me gustó, y me van hacer un cover” dijo el actor frente a la cámara.

En una fotografía que publicó su novia se puede ver como quedó la calavera en color negro que tuvo algunos detalles en blanco, sin embargo no dio detalles de lo que se pudiera significar el dibujo.

Paola Dalay por su parte no se quedó atrás y se unió a su novio pero decidió realizarse una “flor”, con algunos otros símbolos, en el área de abdomen y cintura, seguramente recibió algunos piropos por parte de sus fanáticos.

Aunque la pareja han preferido mantener un poco su relación en privado, pero en sus redes sociales han llegado a publicar distintas fotografías en las que se les puede ver disfrutando de un viaje juntos.

José Eduardo Derbez llegó a mandar ‘packs’ en el pasado

Fue durante una entrevista que se llevo a cabo en el canal de YouTube ‘ Pinky promise’ conducido por Karla Díaz en el que fue cuestionaod José Eduardo Derbez sobre si en algún momento de su vida había mandado fotografía íntima.

"Si no m"#$", mira yo creo no está bien mandarse 'packs' no está correcto te puedes meter en problemas en redes sociales" dijo el actor.