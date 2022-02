José Eduardo Derbez aceptó haber enviado ‘packs’ en el pasado

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez ha podido destacar en la televisión gracias a los distintos trabajos que ha hecho en las telenovelas, sin embargo en más de una ocasión ha estado en vuelto en polémicas por sus declaraciones.

Hace unos días el también conductor, estuvo de invitado a lado de Vadhir Derbez en el programa de ‘YouTube’ de Pinky Promise, donde estuvieron hablando un poco de su vida personal y proyectos profesionales.

Durante la entrevista José Eduardo reconoció el gran talento que tiene su hermano Vadhir, a quien considera el más artístico de todos, debido a que sabe cantar, bailar y actuar y ha sabido destacar en cada una de esas áreas.

Sin embargo Karla Díaz invitó a los artistas a que participaran en una dinámica de preguntas y respuestas, en las que sus seguidores les cuestionaran de cualquier cosa de su vida, por lo que ambos tuvieron que ser sinceros frente a las cámaras.

Uno de los usuarios cuestionó al hijo de Victoria Ruffo si en algun momento había mandado fotografías íntimas a una de sus novias o a un “ligue” que habría tenido durante su vida, a lo que el actor acepto que sí.

Si no m"#$", mira yo creo no está bien mandarse 'packs' no está correcto te puedes meter en problemas en redes sociales" dijo el actor.