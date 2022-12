José Eduardo Derbez reveló que el "apellido" no le ayudó en su carrera

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez se ha destacado en el medio del espectáculo por su indudable talento frente a la cámara, pero también es hijo de dos reconocidos artistas de las televisión: Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

En esta ocasión el actor estuvo como invitado especial en el canal de YouTube de Yordi Rosado donde habló un poco de su vida personal y profesional, sobre todo que en un inicio no fue fácil para él.

Aunque tiene dos apellidos que en el medio artístico pesan muchísimo, le ha llegado a incomodar que muchas personas piensen que su trayectoria ha sido a base de que es hijo de ambos actores, cuando en realidad no es así.



A veces da mucho coraje, porque... no fue fácil. Estar donde estoy ahorita no fue nada fácil, no fue como dice la gente o como la gente piensa de 'ay, por ser hijo de la tuviste fácil... la gente fue super linda contigo, la gente fue muy amable, te abrió las puertas en friega. No, no fue tan fácil", reveló el actor.