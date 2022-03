José Eduardo Derbez pagó 10 mil pesos por cambio de look

MÉXICO.- José Eduardo Derbez reveló que en una ocasión quiso hacerse un cambio de look por lo que acudió a un salón de belleza donde una estilista le dejó un tinte de cabello al actor. Aunque el resultado final no fue para nada de su agrado, José Eduardo tuvo que pagar una fortuna por el trabajo.

Fue el pasado 17 de marzo cuando el hijo de Victoria Ruffo contó esta anécdota en el programa Miembros al Aire, donde además lució el nuevo color de cabello. Luego de ver el look del actor, las burlas de sus compañeros no se hicieron esperar y este tuvo que explicar por qué decidió teñirse el cabello rubio.

“Le sobró tinte a tu tía”, le dijo Paul Stanley sobre el color, a lo que los demás conductores se rieron. Fue entonces que José Eduardo pidió la oportunidad de dar una explicación y comenzó a narrar la anécdota.

Según contó, acudió a un salón de belleza para acompañar a su novia, Paola Dalay, y decidió aprovechar la ocasión para quitarse el esmalte de uñas negro que traía y ponerse uno de ajo, esto con el fin de combatir su impulso por morderse las uñas. Mientras él y su pareja se encontraban en el salón, ella le propuso que se hiciera algo nuevo en el cabello a lo que él accedió.

”Me dice mi novia: ‘Oye, y si te pones...’, me saca la foto de un wey, de un modelo, pero ese wey sí se veía muy ching*n, la neta, y el tinte se le veía muy bien. Entonces me lo muestra mi vieja y le digo: ‘Oye, no mam*s, se ve ching*n’, y me dice: ‘¿Por qué no te lo haces?’”, contó José Eduardo.