Así es cómo celebró su cumpleaños Aislinn Derbez

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez se ha posicionado en una de las actrices con más renombre en el país, gracias a su talento artístico ha podido hacer increíbles proyectos que han conquistado el gusto del público.

El pasado 18 de marzo, la artista mexicana llegó a sus 36 años, y aunque ha intentado estar fuera de la polémica, desde su separación con Mauricio Ochmann no ha dejado de estar en titulares de noticias.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Aislinn reveló que en esta ocasión decidió celebrar su cumpleaños de una manera distinta, es por eso que se fue varias semanas de viaje a lado de su hija Kailani.

La artista reveló que fue el año pasado que deseaba poder estar en un lugar distinto es por eso que optó por vivir esta experiencia tan única y original que aunque al principio era dudosa hasta el momento ha sido una de las más importantes de su vida.

Curiosamente a finales del año pasado nos visualicé en un lugar así, lo pedí desde el corazón y cada cosa que vi se cumplió (a pesar de que yo no sabía de la existencia de este lugar); Siempre me ha maravillado cómo la intención desde el corazón crea realidades y me corrobora lo poco que usamos esa magia” escribió en la publicación.