Aislin Derbez está por cumplir uno de sus más grandes sueños

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez ha sido reconocida por su trabajo en la televisión y cine, pero desde su separación con Mauricio Ochmann decidió experimentar nuevos caminos en su carrera,

Durante los cambios que vino a traer la pandemia por Covid-19, la artista se percató que se pasa por un proceso emocional muy importante, es por eso que decidió abrir el podcast “La Magia del Caos”, el cual ha llegado a tocar estos temas importantes.

Además Aislinn admitió que siempre habría tenido este sueño, de poder ayudar a más personas de manera interna y emocional, pero todo se fue dando justo cuando pasaba uno de los momentos más complicados de su vida.

Fue por medio de un video que compartió en Instagram, que la hija mayor de Eugenio Derbez reveló que estaba a punto de lanzar talleres presenciales y en linea, sobre ‘La magia del Caos’, en el que se podrían integrar todos su seguidores-

Por si fuera poco Aislinn también agregó que se encuentra reuniendo a los mejores especialistas, para poder realizar este tipo de retiros con el bojetivo en el que los presentes buscaran conectar con ellos mismo.

Lo que me empujó a atreverme a sacar el podcast de La Magia del Caos fue mi momento más oscuro y doloroso de caos personal donde sentí que necesitaba compartir las herramientas que a mí más me habían ayudado a salir adelante y darle visibilidad a los terapeutas y artistas que me han cambiado la vida…” escribió en la

publicación.