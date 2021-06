José Eduardo Derbez habla sobre su "estrecho lazo" con Fernando Colunga

CIUDAD DE MÉXICO. – El actor José Eduardo Derbez se sinceró sobre la relación que tiene con el también intérprete mexicano, Fernando Colunga, quién es su padrino de Confirmación, así lo reveló el joven meses atrás.



En entrevista exclusiva con “Las Estrellas”, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo recordó un poco sobre su infancia y la convivencia con su padrino, por quien aseguró tener un gran cariño.

“Ojalá me diera mis domingos el Colunga. Fíjate que toda mi infancia me llevé súper bien con él. No vive en México, entonces no hemos podido hablar”, expresó José Eduardo.



José Eduardo y Fernando Colunga siguen en contacto



José Eduardo aseguró que, a pesar de la distancia, ha llegado a coincidir con el protagonista de “Mañana es para siempre” y “Soy tu dueña” en distintos eventos.



De repente nos hemos encontrado en reuniones y hemos platicado, la relación es muy buena, él sabe que lo adoro y que lo quiero, de vez en cuando nos echamos un mensajito”, confesó el también actor.



Fue apenas el pasado 2020, cuando el actor reveló que Colunga era su padrino, y contó distintas anécdotas de su Confirmación.



La Confirmación de Eugenio Derbez



En entrevista con Faisy, José Eduardo reveló que recuerda cada detalle del día de su Confirmación, pues comentó que se llevó a cabo en su escuela y que causó revuelo por la persona que asistió al evento.



“Mi padrino fue Fernando Colunga y sí, todavía lo veo. Pero lo chistoso es que todas las maestras querían estar porque iba a ir él”, aseguró el hijo de Victoria Ruffo.