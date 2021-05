Eugenio Derbez se sincera con su hijo, José Eduardo, sobre su “complicada” relación con Victoria Ruffo

CIUDAD DE MÉXICO. – En uno de los nuevos capítulos de “De Viaje con los Derbez 2”, el comediante Eugenio Derbez se sinceró sobre la “difícil” relación que tuvo con la actriz Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, por lo que decidió tomar “medidas extremas” para acercarse a su hijo sin que ella lo supiera.



En el quinto episodio de la nueva temporada, padre e hijo realizaron actividades de pesca en el Parque Nacional de Yellowstone, donde el también productor mexicano habló de la vez que tuvo que estar separado de su hijo.



Según Eugenio Derbez, tanto él como Victoria acordaron “fingir” su matrimonio para evitar el acoso de la prensa, sin embargo, Ruffo aseguró que esto fue un engaño, pues desconocía que se tratara de una “simple broma”.



Después de eso, los actores se enfrentaron en una batalla legal, razón por la que, según Derbez, Victoria Ruffo no lo dejó acercarse a su hijo durante un largo periodo de tiempo. Por lo que no tuvo más opción que ir al edificio de su exesposa disfrazado para ver a su hijo, afirmó el actor.



Intenté comunicarme contigo de mil formas, pero tu mamá cambió todos los teléfonos, empezó a salir con Omar, y pues él tenía muchos guaruras, entonces yo no me podía acercar a tu casa. Luego ella me quitó la patria potestad y cómo legalmente no me podía acercar a ti, la única opción que tuve fue ir a tu escuela y pues sí, fue un secuestro, pero fue con amor”, expresó el comediante.