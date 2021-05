José Eduardo Derbez revela como es su relación con Mauricio Ochmann

CIUDAD DE MÉXICO. – José Eduardo Derbez habló recientemente de su relación con el ex esposo de su hermana, Aislinn Derbez, el actor Mauricio Ochmann. En el estreno de la nueva temporada de “De viaje con los Derbez”, el actor explicó que “El Chema “y él no terminaron “mal”, pero que no eran muy cercanos, expresó.



Creo que en un cumpleaños de él lo felicité. Pero bien, realmente la relación con él está bien, no terminamos mal”, contó José Eduardo sobre su relación con Ochmann.



Con el anuncio de la nueva temporada, los fanáticos esperaban que Mauricio apareciera en el programa, pues, pese a su divorcio, seguía manteniendo una buena relación con Aislinn y con el resto de la familia.

En el programa, cuestionaron a José Eduardo sobre si no tenía “miedo” de que esta nueva temporada terminara con otra separación, por ejemplo, la de él con su pareja, Paola Dalai, a lo que el actor respondió: “No para nada, ni siquiera estamos casados, así que ni caso hablar de eso”.



José Eduardo Derbez le dijo a Aislinn que sigue casada ¡En plena cita romántica!



En los primeros capítulos de la segunda temporada de “De Viaje con los Derbez”, Aislinn decidió disfrutar su soltería y aprovechó para salir con uno de los guías que los acompañó en su visita a uno de los parques naturales de Estados Unidos.



El guía invitó a una cita a la actriz, la primera luego de su separación, comentó Aislinn, pero en medio de la salida, su hermano, José Eduardo Derbez llegó de sorpresa para dejarle en claro que ella seguía casada con “El Chema Venegas”.



“Ella todavía está casada. ¿Sabes quién es el Chema Venegas? Tiene una pequeña hija. Aveces es un dolor de cabeza”, dijo José Eduardo.



Ante la escena y la imprudencia de su hermano, Aislinn se mostró apenada por las declaraciones de José Eduardo con su cita, pero su hermano contestó en su defensa que las cosas se debían dejar en claro desde el primer momento.