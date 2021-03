Ex conductor de “Hoy” asegura que Fernando Colunga "se creía" antes de ser famoso

CIUDAD DE MÉXICO.- No cabe duda que Fernando Colunga es uno de los actores más queridos de las pantallas, a pesar de tener tiempo de mantenerse alejado de los grandes proyectos, siendo su última telenovela “Pasión y poder” (2015-2016).

Sin embargo, Héctor Sandarti, habló sobre la verdadera personalidad del protagonista de “Mañana es para siempre”.

El conductor guatemalteco y el actor mexicano pertenecen a la misma generación del Centro de Educación Artística (CEA), la escuela de actuación de donde han surgido varios talentos de Televisa.

De acuerdo a lo que narró el también comediante en su podcast “Algo bueno qué decir”, Fernando siempre tuvo un carácter dominante, con gran elegancia y seguridad, a pesar de que en aquel entonces aún no tenía fama.

“Fernando siempre llegaba impecable, nadie lo conocía, era un actor desconocido, pero él se movía con una seguridad y una elegancia… Un día platicando con él le dije: ‘la chamba está muy difícil, hice este casting, pero no me quedé’, y Fernando me decía ‘pues tú síguele buscando’”, recordó.

Pero también recuerda haber creído que su compañero solía ser algo “lambiscón” a la hora de aparecer alguna autoridad del lugar, deseando darse a conocer ante las personas importantes que podrían impulsar su carrera.

En eso apareció un ejecutivo y Fernando me dejó hablando solo con tal de irse a saludar. Para mí era como lambisconear al productor. ‘Ya se le subió, pero aparte qué se le subió si nadie lo conoce’”, contó Sandarti.

Pero se llevó una gran sorpresa tiempo después, cuando vio que Fernando protagonizaba una telenovela.

“Pasaron algunos años, yo metido en mi cama a las tres de la tarde, solo, sin trabajo, desesperado, de repente veo en la televisión a mi amigo Fernando promocionando su primer protagónico y dije qué razón tenía de ser como era y de actuar como actuaba”, agregó.

Esta experiencia le dejó una enseñanza a Héctor, pues sabe que gracias a la actitud y seguridad en sí mismo, Fernando logró llegar muy lejos.

"Hoy Fernando puede todavía presumir de haber sido uno de los actores mejor pagados de Televisa. ¿Saben qué hizo Fernando bien? Se la creyó todo el tiempo y siendo un perfecto desconocido, recién graduado del CEA, él iba a Televisa con la actitud, la elegancia y la mentalidad de la estrella que él ya sabía que podía ser”, resaltó.