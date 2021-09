José Eduardo Derbez habla sobre la diferencia de edad en su relación

MÉXICO.- Aunque José Eduardo Derbez trate de llevar una relación alejada de los medios, de vez en cuando comparte detalles sobre lo que sucede con su pareja Paola Dalay.

Últimamente sus fans han comentado acerca de la diferencia de edad que hay entre ellos, y es que 10 años son los que separan sus fechas de nacimiento, aunque a pesar de esto ambos han demostrado congeniar a la perfección.

Fue durante una de sus participaciones en el programa de Unicable Miembros al Aire donde el comediante comentó sobre la buena relación que ha construido con Paola, con quien se encuentra bastante contento, y aunque al principio se preocupaba por el tema de la edad, ahora es algo que no le importa.

José Eduardo Derbez admitió que su primera preocupación fue la opinión de quienes serían sus suegros, por lo que decidió hablar con ellos.

Hablando de diferencias, yo con mi novia cuando vi la diferencia de edad lo que me preocupaban erar sus papás. Entonces fui con sus papás y vi que no había problemas, y dije: ‘órale va’ (…) A mi novia le llevo 10 años y sí se me hace mucho”, expresó.