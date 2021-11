Jorge Salinas se someterá a dieta rigurosa para bajar de peso

Ciudad de México.- El actor mexicano Jorge Salinas compartió que después de terminar su participación en la telenovela 'S.O.S me estoy enamorando' planea someterse a una dieta rigurosa para bajar de peso.

Ya que al inicio del año fue captado por los paparazzi con un bastón e incluso con una andadera, Salinas dio detalles sobre su estado de salud revelando que uno de sus planes próximos es bajar de peso.

“Tengo un tema ahí, en la espalda lumbar, pero no es nada grave, o sea, si hay algunos temas de recomendaciones de cirugía y no. Médicos cirujanos me dicen ‘es tiempo ya’, hay otros que me dicen ‘espérate un poco’, pero lo que hay que hacer primero es estar en paz”, explicó el artista durante su encuentro con la prensa en el final de las grabaciones del melodrama antes mencionado.

Posteriormente, Salinas confesó sus planes para lucir una mejor figura.

Por fin voy a estar en un régimen para poder bajar de peso, me permitió la productora tener el sobrepeso en este proyecto, lo quise hacer no como un paralímpico, sino como un ser humano con más defectos que virtudes, y bueno, ahora ya creo que es el momento de comenzar a hacer ya una terapia para rehabilitar esta parte lumbar, comenzar a hacer natación y demás cosas que se permitan”

A pesar de que finalizó su participación en la pantalla chica, el esposo de Elizabeth Álvarez se dijo feliz porque ahora dedicará su tiempo a todo lo relacionado con el lanzamiento de “Sexo, pudor y lágrimas 2”. “Va a ser ya a inicios del siguiente año, hay que hacer pues toda la post producción, fotos y demás”, dijo Jorge reafirmando que por esta razón también desea lucir en mejor forma.