Jorge Salinas revela detalles de su operación de cadera

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Jorge Salinas dio a conocer que fue sometido a una intervención quirúrgica de la cadera, luego de que hace algunos meses fuera captado por los paparazzi caminando con bastón.

“Muy bien, de maravilla, me operaron la cadera en octubre pasado y estuvo perfecto. Operación de caballo, se debe hacer rehabilitación, hacer deporte, comer bien, pero estoy bien”, dijo el artista de 52 años en entrevista para el programa Hoy.

Al ser cuestionado sobre si no se sintió avergonzado al ser fotografiado usando bastón, el actor explicó: “es que andas con andadera de entrada, primero andadera, luego bastón y haces tú terapia poco a poco”.

Para finalizar, ante la pregunta sobre si su esposa Elizabeth Álvarez lo había ayudado a bajar de peso gracias a talento en la cocina, Jorge confesó que casi no prueba las recetas de la actriz.

“Mi mujer me encanta cómo cocina, pero casi no como lo que cocina, a veces, porque sí me dice ‘tu esto no puedes, no esto no’, porque siempre hay que estar en una línea, cuando se trata de subir de peso o engordar, pues lo haces, porque finalmente eres un intérprete”, remató.