Jorge Salinas asegura que Elizabeth Álvarez lo ubicó en este nuevo momento de su carrera

Ciudad de México.- Jorge Salinas confesó que estaba renuente a regresar a las telenovelas porque ya no le ofrecían protagónicos; sin embargo, su esposa Elizabeth Álvarez lo hizo cambiar de opinión.

Tras su aparición en el melodrama ‘S.O.S. Me estoy enamorando’ como actor de reparto, Salinas manifestó que cuando recibió la oferta de trabajo no quería aceptarlo, pero la madre de sus hijos menores lo “ubicó”.

Primero como que un poco renuente a hacerlo, y pues mi mujer que es digamos que mi manager, mi coach y todo, dice ‘a ver, tranquilo, ¿querías ser actor de reparto no?, y además es un reto’. No me convenció, me abrió los ojos, me quitó de la soberbia”

Dijo en entrevista para el programa Hoy.

Protagonismo duro

Posteriormente, el actor que es reconocido por su participación en cintas como “Sexo, pudor y lágrimas” y “Amores perros”, subrayó: “El protagonista está en cada personaje, digamos, si no eres cabeza de elenco, sería…fue un baño así de ubicatex porque dije ‘a ver, ¿no será por miedo?’, no es nada fácil, nada sencillo, me las estoy viendo duras (con este papel)”.

Por último, Jorge Salinas considera que este ha sido uno de los proyectos más difíciles de su carrera, ya que interpreta a una persona con capacidades especiales. “Saber ¿qué vive una persona invidente?, no solamente ¿cómo lo hace?, ¿qué vive?, ¿qué siente?, sigo aprendiendo y hay que valorar y dar gracias”.