John Deacon, ex bajista de Queen, recibe felicitaciones por su cumpleaños 70

MÉXICO.- El ex bajista de Queen, John Deacon cumple 70 años el presente 19 de agosto y es recordado entre sus fans por haber sido una estrella de rock que logró varios éxitos en la banda liderada por Freddie Mercury.

Deacon se retiró de la música desde 1997, pero sus éxitos siguen sonando por ser legendarios en la música. Tal fue su fama que el artista lideró el podio de los bajistas más famosos del mundo en los 80 y consiguió posicionarse en el número 32 de los mejores bajistas de la historia del rock según la revista Rolling Stone.

El ex integrante de Queen recibió miles de felicitaciones en redes sociales, donde incluso sus otros compañeros de la banda también decidieron conmemorar su vida a través de diferentes fotos y mensajes de cariño.

Por su parte, Brian May publicó en su cuenta de Instagram un retrato de John Deacon tocando el bajo y escribió: “¡Feliz cumpleaños, Deacy! Y gracias por este hermoso retrato de él”. No etiquetó a su amigo, pues el famoso no tiene una cuenta pública en la red social.

Mientras que Roger Taylor subió en sus historias una foto de ambos tomada en sus tiempos de juventud, durante el apogeo de Queen, y el baterista escribió “Feliz cumpleaños, John”.

A pesar de mantener un bajo perfil en su retirada de la música, Deacon es un ícono legendario para Queen por ser autor de los grandes éxitos como “I Want to Break Free”, “Another One Bites the Dust”, “You’re my Best Friend”, “Spread your Wings”, “Friends will be Friends”.

Es por ello que sus más grandes fanáticos también recordaron su cumpleaños y se tomaron un momento del día para conmemorar sus 70 años a través de diferentes mensajes y fotografías que publicaron en redes sociales.



Un día como hoy pero de 1951, nació John Deacon, el legendario bajista de Queen. ��



¡Felices 70 años! #JohnDeacon ���� pic.twitter.com/0olMsIflnB — RETRO. (@ImagenRetro) August 19, 2021