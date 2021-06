Brian May, ex integrante de Queen, reedita su primer álbum como solista

REINO UNIDO.- Hace casi 30 años se lanzó la canción “Driven By You” en el primer álbum como solista de Brian May, el legendario guitarrista de Queen. La canción se escribió para un comercial televisivo de un automóvil Ford, y logró conseguir el éxito mundial al publicarse como sencillo en el disco “Back to the Light” en mayo de 1992.

“Driven By You” consiguió llegar al número 6 en la lista de singles del Reino Unido y el noveno puesto en la lista de rock de álbumes Billboards de Estados Unidos. Además, la canción tuvo significado emocional para Brian May por ser grabada en un momento fuerte para el guitarrista, pues fue justo después de la muerte de su padre y de su compañero de Queen, Freddie Mercury, y recién se había hecho pública su relación con Anita Dobson luego del divorcio de su primera esposa Christine Mullen.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Asimismo, May aseguró que este álbum no será el único que tendrá su reedición, ya que planea una serie de entregas sobre todos sus trabajos como solista, siendo “Back to the Light” el primero de varios.





La reedición estará disponible en vinilo, CD, cassette y formato digital y, para celebrar en grande los 30 años de su lanzamiento como solista, Brian May confirmó que el álbum estará en una caja de edición coleccionista con un vinilo blanco, 2 CD’s, un libro de 32 páginas, una lámina decorativa y un pin.

Entrega del sencillo "Driven By You"

"Driven By You" se lanzó con un vídeo musical que fue filmado originalmente cuando el guitarrista de Queen cantó el sencillo por primera vez en vivo durante el concierto de Guitar Legends (1991) en Sevilla, y durante la gira del artista durante 1992 por Sudamérica.

El increíble clip musical muestra a Brian interpretando “ Driven By You” junto con una banda estelar que incluyó a Steve Vai, Cozy Powell, Neil Murray, Rick Wakeman, Mike Moran, Maggie Ryder, Chris Moran, y Miriam Stockley.