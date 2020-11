La historia de la foto de Queen y Maradona

CIUDAD DE MÉXICO.- Cientos de celebridades lamentaron la muerte de Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre a los 90 años de edad.

Queen, la emblemática banda de Freddie Mercury, se sumó a las muestras de luto por la pérdida del astro del fútbol.

Para ello, la agrupación compartió una icónica foto junto al argentino, con un breve mensaje en la que lamentaban su fallecimiento.

“Que descanse en paz la leyenda del fútbol Diego Maradona”, escribieron en la descripción.

La foto corresponde a 1981, cuando Queen visitó Argentina con cinco conciertos que ofrecieron con su formación original. Fue en uno de ellos donde el mismísimo Freddie Mercury invitó al escenario a Maradona, quien en ese entonces tenía 21 años.

Me gustaría presentarles a un amigo. Seguro que ustedes lo conocen: Maradona”, dijo el intérprete de "Don't stop me now" antes de que el futbolista llegara al escenario.