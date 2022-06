Joan Manuel Serrat habló sobre el éxito y difusión del reggaetón

Joan Manuel Serrat habló sobre el contundente éxito de la música urbana a nivel mundial en el último tiempo, y revela su percepción sobre el género y del papel que la industria musical ha jugado en el tenor.

El cantautor catalán se sinceró en entrevista con Jorge Ramos para el programa Algo Personal de la plataforma ViX, y dejando claro que no es de su agrado es un tipo de música, manifestó:

Es una forma de hacer cosas, yo no eh… quizás hay unos elementos en el reggaetón que a mí no me convencen del todo, pero, en fin, creo que va buscando cada vez más que la letra se abra más allá de estos conceptos eróticos festivos que tiene en estos momentos y que como toda música, es derivada de otra que pasó antes, y de esta derivan otras en algún momento”.