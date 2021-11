Jessica Simpson comparte foto de su 'peor momento' para sincerarse sobre sus adicciones

Ciudad de México.- Jessica Simpson compartió con sus seguidores una imagen suya de su “peor momento” y se sinceró sobre sus adicciones.

La cantante habló sobre su lucha contra el alcohol, así como los motivos que llevaron a esta adicción y lo que ha hecho para recuperarse.

Te puede interesar: Jessica Simpson luce llegando a sus 40 unos jeans que usaba 14 años atrás

Jessica Simpson colocó en su cuenta de Instagram una fotografía donde luce prácticamente irreconocible, asegurando que está sobria desde hace cuatro años.

El “peor momento” de Jessica Simspon

Esta persona, en la madrugada del 1 de noviembre de 2017, es una versión irreconocible de mí misma. Tenía mucho autodescubrimiento por desbloquear y explorar. En ese momento sabía que yo me permitiría recuperar mi luz, mostrar la victoria sobre mi batalla interna de autorespeto y desafiar este mundo con una claridad penetrante”, describió la también actriz en la publicación.

Te puede interesar: Jessica Simpson presume su figura a días de llegar a los 40 años

“Para hacer eso necesitaba dejar de beber alcohol, porque mi mente y mi corazón estaban dando vueltas en la misma dirección y, sinceramente, estaba exhausta. Quería sentir el dolor para poder llevarlo como una insignia de honor. Quería vivir como lo hace un líder y romper los ciclos para avanzar, sin mirar atrás con pesar y remordimiento por las elecciones que hice o que iba a hacer en este hermoso mundo”, añadió.

De la misma forma, la artista de 41 años destacó: “¡No puedo creer que hayan pasado cuatro años! Se siente como si hubieran sido tal vez dos. Creo que eso es algo bueno. Hay mucho estigma en torno a la palabra alcoholismo o la etiqueta de alcohólico”.

Te puede interesar: Justin Timberlake, a sus 40 años sigue moviendo al mundo

Confiesa por lo que ha tenido que pasar

Posteriormente, Jessica confesó todo lo que ha tenido que pasar para encontrarse bien en este momento. “Aceptar el fracaso, el dolor, el quebrantamiento y el autosabotaje. La bebida no era el problema. Yo lo era. No me amaba a mí misma. No respeté mi propio poder. Hoy sí lo hago. Me he portado bien con los miedos y he aceptado las partes de mi vida que son simplemente tristes. Soy dueña de mi poder personal con valentía conmovedora. Soy tremendamente honesta y cómodamente abierta. Soy libre”.

Simpson adquirió gran fama en la década del 2000 después de lanzar el disco “Irresistible” y estrenar el reality show “Newlyweds: Nick and Jessica”, que protagonizaba junto a Nick Lachey, con quien estuvo casada de 2002 a 2006. Ocho años más tarde contrajo nupcias con Eric Johnson, con quien procreó tres hijos: Maxwell, Ace y Birdie.